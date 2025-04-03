Фонд капремонта Подмосковья принял 17 тысяч обращений с начала года

С начала 2025 года специалисты Фонда капитального ремонта обработали около 4,7 тысячи письменных и электронных обращений, а также приняли свыше 12 тысяч звонков от жителей Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ региона.

В топ-3 самых популярных вопроса за указанных период вошли оплата капитального ремонта, досрочный капремонт, а также сроки выполнения работ. Помимо этого, с начала года специалисты Фонда уже провели около 650 выездов по регионам.

Чтобы узнать информацию о ходе работ, жителям следует обратиться к ответственным руководителям проекта — их контакты есть на сайте Фонда. Получить информацию также можно, написав на почту post@fkr-mosreg.ru или позвонив по телефону 8 (495) 104-59-59.