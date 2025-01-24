Фонд капремонта Подмосковья назвал плюсы инновационных подходов в проектах

Фонд капитального ремонта Московской области применяет в проектах инновационные подходы. У них есть ряд преимуществ, в числе которых энергосбережение, прочность и долговечность. Они не только повышают качество жизни населения, но и ориентированы на заботу об окружающей среде.

К достоинствам инновационного подхода также относится снижение вредных выбросов и загрязнение воздуха, экономическая выгода, так как использование экологичных материалов снижает затраты на эксплуатацию зданий и поддержка местных производителей.

«Современные подходы в капремонте — это инвестиция в будущее. Мы не только улучшаем условия жизни, но и заботимся о природе, поддерживаем экономику государства и создаем современные, комфортные пространства для жителей», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Напомним, узнать, включен ли дом в программу капремонта, можно по ссылке.