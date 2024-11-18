Фонд капитального ремонта Подмосковья проверил работы в 12 округах

Сотрудники Центра управления проектами Фонда капитального ремонта посетили 12 округов Московской области на прошлой неделе. В ходе выездов они проверили ход проведения капитального ремонта, общались с местными жителями и обсуждали актуальные вопросы с представителями муниципальных властей.

В список проверяемых городских округов вошли: Раменский, Котельники, Подольск, Кашира, Ступино, Истра, Рузский, Лобня, Балашиха, Краснознаменск, Жуковский и Богородский.

Специалисты обратили особое внимание на сезонные работы. Жители многоквартирных домов имели возможность задать вопросы по поводу капитального ремонта и узнать сроки проведения запланированных мероприятий.

На объектах размещены информационные таблички с контактами ответственных за проекты руководителей, которые готовы предоставить консультации. Дополнительная информация о контактных данных доступна на официальном сайте Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «О Фонде».