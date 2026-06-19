Фонд капитального ремонта Подмосковья провел творческий конкурс для детей

Фонд капитального ремонта Подмосковья провел творческий конкурс среди детей сотрудников. Его приурочили к профессиональному празднику.

Как рассказали в региональном МинЖКХ, участники конкурса представили рисунки, на которых изобразили то, как они видят работу своих родителей в Фонде.

«На альбомных листах — дома, строительные краны, грузовые автомобили, рабочие в касках, детские площадки и, конечно, мамы с папами.В материалах участников не ограничивали — гуашь, акварель, цветные карандаши — все для полета фантазии», — сказали в ведомстве.

Каждый юный конкурсант проявил вовлеченность и подошек к задаче с душой.

Памятные подарки ребятам вручили первый заместитель генерального директора организации Олег Алешин. Сейчас работы детей украшают коридоры Фонда.

«Благодарим юных художников за яркие талант, искренность и любовь к Родине!» — сказал в организации.