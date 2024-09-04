Фонд капитального ремонта Подмосковья объявил набор сотрудников

Фонд капитального ремонта Московской области приглашает активных специалистов присоединиться к своей команде. В связи с расширением Инженерного центра открыты вакансии в Москве и Мариуполе. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Соискателям предлагают конкурентные условия оплаты и возможность удаленной работы для некоторых позиций. Так, в Москве доступны должности руководителя сметного отдела, инженера-сметчика, руководителя отдела проектирования и другие. Зарплата на указанных позициях варьируется от 100 до 300 тысяч рублей.

В Мариуполе открыты вакансии инженера ПТО с зарплатой от 200 тысяч рублей и делопроизводителя с зарплатой 100 тысяч рублей.

Заявки принимают по телефону: 8 (495) 104-28-28 (доб. 454). Резюме необходимо направить на email: post@fkr-mosreg.ru.

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