Фонд друзей Коломны представил ключевые проекты по сохранению наследия города

В стенах музея-лаборатории «Шелковая фабрика» прошла первая встреча Фонда друзей Коломны. Мероприятие стало площадкой для общения экспертов, потенциальных меценатов, представителей деловых кругов и активных жителей.

В Министерстве культуры и туризма Московской области уточнили, что в рамках встречи были представлены три ключевых проекта, которые уже перешли от стадии идеи в практическую плоскость.

Один из них — «Коммунальная Одиссея», направленный на сохранение памяти города при помощи создание архива историй. Уже удалось собрать десятки интервью с жителями Коломны, которые можно услышать на городских улицах во время выставок-путешествий.

Другой масштабный проект касается воссоздания свечного завода братьев Сурановых, что подразумевает возрождение исторического производства на Посадской улице. В усадьбе Сурановых создадут особое пространство, где разместят музей, мастерские и кафе.

Третья инициатива, «Коломенское шелкоткачество», ставит целью возвращение городу промысла, который был утрачен. Коломна ранее являлась центром производства всемирно известных тканей высокого качества. Фонд уже приступил к созданию коллекцию исторических образцов. Специалисты также стараются возродить потерянные технологии.

Для гостей вечера знакомство с проектами не ограничилось презентациями. Они получили уникальную возможность лично прикоснуться к истории: поработать за ткацким станком, создать собственную свечу и ознакомиться с архивом «Коммунальной Одиссеи».

Дополнительные сведения о работе Фонда друзей Коломны доступны на официальном сайте.