Фонарные столбы конца XIX века нашли в музее-заповеднике Ленинского округа

В Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» Ленинского округа обнаружили шесть чугунных фонарных столбов конца XIX — начала XX века. По оценке специалистов, это крупнейшая подобная находка в стране за последнее время.

Фонари изготовлены Екатерининским заводом, который располагался на территории Силезского воеводства Польши. Промышленное предприятие в Сосновицах, основанное в 1881 году, входило в состав акционерного общества «Сосновицкие трубопрокатные и железоделательные заводы». Клейма завода на колоннах сохранились в двух вариантах написания. Долгое время надписи были скрыты под несколькими слоями краски.

«Передовые технологические решения, внедренные при реконструкции усадьбы в 1910-х годах, сделали ее инженерным чудом своего времени. Тогда имение Горки стало самым современным для своего времени. „Умный дом“ начала XX века содержал электростанцию, телефонную станцию, водонапорную башню, стартовые механизмы водопровода, гаражи и механические мастерские. Параллельно был разработан план благоустройства парковой территории. Вместе с тысячами растений и множеством садовых ваз были приобретены также и фонари, которые мы можем видеть на фотографиях», — рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Сегодня в Москве сохранилось не более десятка подобных фонарей, но большая их часть без клейма завода. В 1940-х годах часть фонарей с бульваров столицы перенесли в Суханово при строительстве Дома отдыха Союза архитекторов СССР. И только в Горках Ленинских они сохранились, не изменяя своего первоначального месторасположения. В дальнейшем планируется расчистить надписи на находках, чтобы посетители музея могли самостоятельно найти редкие экспонаты.