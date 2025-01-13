Фольклорный фестиваль «Васильевские гуляния» пройдет в Балашихе 18 января

В Доме культуры «Северный» в Балашихе состоится святочная панорама «Васильевские гуляния». Праздник обещает стать ярким событием, в котором примут участие детские фольклорные коллективы из Москвы, Балашихи и других муниципалитетов Московской области.

Мероприятие начнется в 12:00 и предложит разнообразные активности для гостей всех возрастов. В программе запланированы мастер-классы, традиционная вечерка, игры, танцы и хороводы. Также будет организована ярмарка и чаепитие, где участники смогут насладиться угощениями и общением.

Кроме того, на празднике прозвучат песни из различных регионов России, включая Московскую, Тульскую, Белгородскую, Воронежскую, Новосибирскую и Иркутскую области. Это создаст атмосферу единства и культурного разнообразия, привнося в праздник традиции разных уголков страны.

Вход на мероприятие свободный, что делает его доступным для всех желающих. Праздник обещает подарить массу положительных эмоций не только детям, но и взрослым. Участие в таком событии поможет укрепить культурные связи и сохранить народные традиции.