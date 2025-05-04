Фольклорный фестиваль «Традиция» прошел в Подольске

Около 200 человек поучаствовали во втором молодежном фестивале фольклора в Подольске. Он прошел в Доме культуры имени Лепсе.

Участники приехали из Тульской области, Калуги, Химок, Кургана, Москвы и Подольска. Творческие номера в разных жанрах представили коллективы, регулярно выступающие на международных и всероссийских конкурсах.

В фестивале поучаствовали коллективы «Варенька», «Житница» и «Терем» из Подольска. Последний выступил также организатором мероприятия.

Кроме того, в рамках фестиваля для жителей и гостей Подольска провели мастер-классы, такие как «Основы русской традиционной пляски», «Шумовые и ударные инструменты», «Актерское мастерство», «Набойка рисунка на ткани», «Сказкотерапия» и экскурсию по краеведческому музею.

Отметим, что второй день «Традиции» прошел в парке имени Виктора Талалихина.