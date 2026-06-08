Фольклорный фестиваль танца и вокала прошел в Лобне

В Лобне 7 июня завершился десятый Открытый фольклорный фестиваль-конкурс «Цветень-2026». В двух номинациях — хореография и вокал — жюри определило обладателей высших наград.

В конкурсе приняли участие десятки творческих коллективов и солистов из Лобни и других городов Подмосковья. Все они получили дипломы лауреатов первой, второй и третьей степени, а также участников.

Гран-при в номинации «Хореография» завоевал хореографический ансамбль «Каблучок» из Дворца культуры «Луговая». Гран-при в номинации «Вокал» присудили хору русской песни «Ивушки» из Центра культуры «Подмосковье» (структурное подразделение Центр культуры и досуга «Марфино»).

Организаторы фестиваля отметили, что «Цветень» — это не просто конкурс, а настоящий праздник русской культуры, где на одной сцене выступают и совсем юные артисты, и опытные коллективы. Мы рады, что с каждым годом интерес к народному творчеству растет, а лобненские коллективы показывают высочайший уровень мастерства, добавили они.

Фестиваль «Цветень» проводят в Лобне ежегодно с 2011 года. Он направлен на сохранение и развитие традиционной народной культуры, выявление талантливых исполнителей и коллективов. Название фестиваля происходит от старинного русского названия весеннего месяца апреля. За годы существования «Цветень» объединил десятки творческих коллективов из Лобни и других городов Подмосковья, став одним из главных событий в сфере сохранения и популяризации народной культуры в округе.