Фольклорный фестиваль пройдет в парке имени Олега Степанова в Серпухове

Фото: Парк культуры и отдыха им. Олега Степанова в Серпухове летом / Медиасток.рф

В Серпухове в парке имени Олега Степанова пройдет VIII региональный фолк-фестиваль «На стыке трех губерний». Посетители познакомятся с культурным наследием Московской, Тульской и Калужской областей.

Мероприятие пройдет 6 сентября. Для гостей подготовили интерактивные зоны со старинными играми, площадки с ручными промыслами и традиционными угощениями.

Также запланирована музыкальная программа с участие фольклорных коллективов. Кульминацией станут выступления государственного оркестра «Гусляры России» и народной шоу-группы «Талан».

Организаторы отметили, что фестиваль создан для сохранения традиций, поддержки местных талантов и развития событийного туризма в Серпухове. Начало — в 14:00.