Фольклорный ансамбль «Ленок» в Подольске отметил 50-летие

Праздничный вечер в честь юбилея коллектив собрал в Доме культуры ЗИО полный зал любителей русской традиции. Программа под названием «С песней по жизни — путь длиной в полвека» объединила историю, музыку и искренние признания в любви к народному творчеству.

Фольклорный ансамбль «Ленок» был создан в далеком 1976 году в Подольске. Обычные рабочие и служащие загорелись одной идеей — сохранить для молодежи исконные русские традиции. То, что начиналось как увлечение, очень скоро стало делом жизни. Уже через пять лет «Ленку» присвоили почетное звание «Народный коллектив», а этом году он отметил полувековой юбилей.

Сегодня репертуар «Ленка» — это не просто концертные номера, а яркие эмоциональные полотна. Здесь воедино сливаются пение, актерская игра, танец и удивительное внимание к деталям: расшитые костюмы, разноцветные ленты, старинные шали. Коллектив стал визитной карточкой Подольска и одним из ведущих фольклорных ансамблей в Московской области. География выступлений огромна: от зала Чайковского и Кремля до сцен Германии, Финляндии и Болгарии.

Новые участники приходят в «Ленок», чтобы научиться играть на редких инструментах, познать элементы народной хореографии и прикоснуться к истинной русской культуре. А освоиться им помогают наставники постарше.

«В 18 лет я пришел в „Ленок“, и по сей день, 21 год уже, в коллективе. Для меня это — второй дом, потому что большое количество времени мы находимся здесь, мы — как одна семья», — поделился хореограф ансамбля Николай Трубицын.

Юбилей для участников коллектива стал не просто поводом оглянуться назад, но и уверенным шагом в будущее, чтобы еще полвека дарить зрителям тепло и свет народной души.