Праздник русского фольклора прошел в Доме культуры «Лунево» в Химках

Интерактивная программа «Русь — далекая и близкая, история русского платка» прошла в Химках. Гостям рассказали о народном костюме, истории русского платка и славянских традициях.

Мероприятие провели в доме культуры «Лунево». На сцене площадки выступили хореографические ансамбли «Раздолье», «Барыня» и «Матрешка». Еще зрителям показали дефиле в русских народных костюмах и павловопосадских платках.

Дом культуры «Лунево» открылся в 1968 году. Сейчас состав учреждения насчитывает 23 коллектива разных возрастов. Дети и взрослые занимаются вокалом, танцами, живописью, актерским мастерством и другими творческими направлениями.

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