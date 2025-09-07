Фолк-фестиваль «На стыке трех губерний» прошел в Серпухове
Парк имени Олега Степанова в восьмой раз стал площадкой для регионального фолк-феста «На стыке трех губерний». Он объединил на своей территории культуру и традиции Московской, Тульской и Калужской областей.
На фестивале работали мастерская народного творчества, демонстрирующая уникальные ремесленные навыки, выставка, знакомящая с красотой и разнообразием русских народных костюмов, ярмарка с традиционными русскими лакомствами, позволяющая насладиться вкусом истории.
Для гостей прошли мастер-классы по игре на традиционных русских музыкальных инструментах, интерактивные квесты и развлекательная программа для всей семьи.
Донести до зрителей старинные традиции помогли выступления талантливых артистов Государственного оркестра «Гусляры России», народной шоу-группы «Талан», ансамбля традиционной песни «Грушница», Московского фольклорного коллектива «УРА» и других приглашенных и местных творческих коллективов.
Кульминацией праздника стал объединяющий хоровод.