ФОК «Волна» в Серебряных Прудах временно изменит график работы

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна», расположенный на Большой Луговой улице, временно изменит график работы в связи с проведением традиционной спартакиады среди коллективов учреждений и организаций. Спортивное мероприятие пройдет 5 апреля на территории комплекса.
С целью обеспечения комфортного проведения спартакиады и безопасности участников, администрация спортивного учреждения приняла решение о временном приостановлении приема посетителей. Ограничения будут действовать в течение четырех часов — с 10:00 до 14:00. В остальное время ФОК «Волна» будет работать в обычном режиме.
Для получения более подробной информации о работе учреждения в период проведения спартакиады, а также по другим вопросам, связанным с деятельностью спортивного комплекса, жители могут обращаться по телефону: 8 (496) 673-99-90.
ВСУ перекинули боевиков «Айдара» на Времевское направление
ЕС и Британия обсудят конфискацию замороженных российских активов 18 марта
Жителя Бурятии приговорили к пожизненному сроку за убийство 17-летней давности
Школьник в Кузбассе пырнул ножом одноклассника прямо на уроке
ЦАХАЛ возобновил бои с ХАМАС в секторе Газа
Роспотребнадзор обеспечит эпидбезопасность на праздновании Дня Победы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте