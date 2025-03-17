ФОК «Волна» в Серебряных Прудах временно изменит график работы

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна», расположенный на Большой Луговой улице, временно изменит график работы в связи с проведением традиционной спартакиады среди коллективов учреждений и организаций. Спортивное мероприятие пройдет 5 апреля на территории комплекса.

С целью обеспечения комфортного проведения спартакиады и безопасности участников, администрация спортивного учреждения приняла решение о временном приостановлении приема посетителей. Ограничения будут действовать в течение четырех часов — с 10:00 до 14:00. В остальное время ФОК «Волна» будет работать в обычном режиме.

Для получения более подробной информации о работе учреждения в период проведения спартакиады, а также по другим вопросам, связанным с деятельностью спортивного комплекса, жители могут обращаться по телефону: 8 (496) 673-99-90.