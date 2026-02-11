ФОК с бассейном откроют в Домодедове во втором квартале 2026 года

В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово полным ходом идет строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Ввести объект в эксплуатацию планируется во втором квартале 2026 года.

Ход работ на площадке проинспектировали депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов, председатель Совета депутатов Домодедова Леонид Ковалевский и первый заместитель главы округа Александр Епишин.

В настоящее время на строительстве задействовано около 30 человек. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству полов, монтажу электророзеток, выключателей, систем освещения, видеонаблюдения и кондиционирования. Параллельно идет подготовка к финальным гидравлическим испытаниям инженерных систем и чаши бассейна. Общая строительная готовность объекта оценивается в 85%.

Физкультурно-оздоровительный комплекс возводится за счет средств инвестора. В здании будут размещены зал единоборств, тренажерный зал, помещения для групповых занятий, а также 25-метровый бассейн на четыре дорожки. Проект позволяет заниматься несколькими видами спорта в одном месте.

«В одном комплексе можно заниматься несколькими видами спорта. Объект современный, с отличным бассейном и удобной логистикой», — отметил по итогам осмотра депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Новый ФОК станет долгожданным объектом для жителей микрорайона Авиационный и существенно усилит спортивную инфраструктуру всего городского округа Домодедово.