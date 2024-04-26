ФОК на Москворецкой улице в Бронницах достроят к декабрю | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 10:54 ФОК на Москворецкой улице в Бронницах достроят к декабрю Минстрой МО

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Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом продолжается в Бронницах. В Минстрое Подмосковья уточнили, что комплекс планируется достроить к концу года.

На площадке трудятся 54 рабочих и четыре машины. Они проводят монтаж основных несущих конструкций надземной части, устройство стен, монтаж наружных инженерных сетей. Работы идут в графике.

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Запустить ФОК планируется в декабре 2024 года.

В спорткомплексе будет большой зал для проведения тренировок и соревнований по игровым видам спорта (волейбол, баскетбол, теннис, мини-футбол). Предусмотрены помещения для судей, электронное светодиодное табло, инвентарная. В здании также планируется разместить зал для фитнеса и буфет.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».

В регионе постоянно работают над расширением инфраструктуры для приверженцев здорового образа жизни. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов.

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