Флюорографию проведут для жителей Егорьевска 8 октября

Жители деревни Поповская получат возможность пройти бесплатное флюорографическое обследование непосредственно в своем населенном пункте. В среду, 8 октября, в деревню прибудет мобильный фельдшерско-акушерский пункт, где все желающие смогут пройти процедуру.

Мобильный ФАП будет располагаться у дома № 2. Начать прием планируется в 09:00 утра, поэтому сельчан призывают не откладывать визит и воспользоваться предоставленной возможностью. Для прохождения флюорографии необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Министерство здравоохранения Московской области также сообщило о дальнейшем графике работы мобильного ФАПа. 9 октября он будет работать в деревне Колычево, где расположится по адресу: улица Зинаиды Самсоновой, дом № 36. 10 октября мобильный ФАП приедет в поселок Шувое и будет принимать пациентов по адресу: улица Ленинская, дом № 154.