Флягу времен Великой Отечественной войны нашли в Можайском округе

Жители близлежащей к Бородинскому полю деревни Олеся и Владимир откопали солдатскую флягу при проведении земельных работ на участке. Она была помятой — возможно, раздавленной гусеницей танка или другой тяжелой техникой.

Сотрудники музея рассказали, что при внимательном осмотре можно увидеть нацарапанные на фляге буквы А, Р или В, а также пять единиц. «Что они означают? Вряд ли мы узнаем, кому принадлежала эта вещь и как сложилась его судьба… Можем только гадать и предполагать…» — отметили в музее, поблагодарив супругов.

Олеся и Владимир уже не раз находили на своем дачном участке свидетельства Великой Отечественной войны. Теперь эту, как и множество других находок с Бородинского поля, будут демонстрировать посетителям музея на интерактивных площадках.