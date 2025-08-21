Флигель-кухню усадьбы Чехова в Мелихове отреставрируют. Там восстановят печь, кровлю, проведут коммуникации, покрасят стены и двери.

Главное управление культурного наследия Подмосковья выдало разрешение на реставрацию флигеля усадьбы Чехова в Мелихове. Там устранят повреждения металлоконструкций, покрасят пристройку, восстановят кирпичную кладку печи и зимние рамы, обустроят металлические отливы на окнах.

Кроме того, специалисты покрасят стены и двери, проведут кровельные работы и проведут коммуникации.

Мелихово — один из главных музеев Чехова в России. Писатель приобрел имение в 1892 году и жил в нем с перерывами до 1899 года.