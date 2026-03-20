Флешмобы прошли в Орехово-Зуеве в День воссоединения с Крымом

Праздничные мероприятия охватили все ключевые общественные пространства округа, объединив сотни людей разных поколений. В городском парке культуры и отдыха Ликино-Дулева атмосфера праздника чувствовалась с самого входа. Главным событием стал флешмоб, подготовленный воспитанниками танцевальной студии Культурно-досугового центра «Дулевский». Под звуки патриотических композиций дети вовлекли в танец десятки гостей парка. Музыкальную программу продолжили вокалисты, исполнившие песни о любви к Родине и бескрайних просторах России.

«Для тех, кто хотел оставить память об этом дне, работала тематическая фотозона „Крым наш“. Особый интерес вызвал образовательный блок: учителя Ликино-Дулевской гимназии организовали выход для шестиклассников. Ребята не только узнали об истории праздника, но и приняли участие в творческом мастер-классе по изготовлению поделок. Праздничный настрой поддерживали „Волонтеры Подмосковья“ — они раздавали прохожим ленточки в цветах российского флага, а мастера аквагрима рисовали на лицах детей и взрослых яркие триколоры», — сообщили организаторы.

Не менее ярко праздник прошел в орехово-зуевском парке Победы. Здесь акцент сделали на художественном творчестве. В рамках конкурса рисунков «Широка страна моя родная» юные жители округа изобразили на бумаге свое видение России. На рисунках — и крымские пейзажи, и родные подмосковные леса, и символы государственного величия.