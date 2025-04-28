Флешмобы и мастер-классы пройдут в парках Дмитрова на этой неделе

Развлекательную программу к открытию теплого сезона проведут в парках Дмитрова на этой неделе. Для жителей организуют творческие выступления местных коллективов, различные активности и спортивные состязания.

Тематический праздник состоится 1 мая в парке имени И. А. Лямина в Яхроме и в парке «Сосновый бор» в Дмитрове. Гости увидят музыкальные и танцевальные номера, смогут поучаствовать в творческих и спортивных событиях.

Также в этот день проведут танцевальные флешмобы, будут раздавать воздушные шары. Все желающие смогут присоединиться к творческим мастер-классам, эстафетам, играм и разминкам.

«Приходите всей семьей, чтобы вместе открыть теплый сезон в парке, приятно провести время и насладиться насыщенной программой. Участие во всех мероприятиях бесплатное, поэтому абсолютно каждый может присоединиться к развлечениям и с пользой провести время на свежем воздухе», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.