Более 30 человек приняли участие во флешмобе женственности в Раменском

Фото: Раменский медиацентр

Флешмоб женственности с мастер-классами, песнями и хороводами прошел в Раменском 1 августа. Участие в нем прияли порядка 30 девушек.

Идея флешмоба принадлежит писательнице, блогеру и многодетной маме Ольге Валяевой. К празднику присоединились сотни женщин всех возрастов из России и других стран.

Площадкой флешмоба в Раменском стал городской парк. Гости праздника пели, танцевали, дарили прохожим цветы, участвовали в театральных постановках и мастер-классах, а также играли и водили хороводы. В конце вечера всех ждал салют из лепестков роз.

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