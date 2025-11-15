Флешмоб «Назад в СССР» прошел в парке Талалихина в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина состоялось праздничное мероприятие «Назад в СССР». Участники зажигательного флешмоба от группы «Радость движения» под руководством Виктора Васильева показали энергичные танцы, несмотря на снежную погоду.

«Думала, выйду, посмотрю, прогуляюсь, а в итоге ноги сами пошли в пляс! Спасибо Виктору Васильеву, что нас, старичков, расшевелил», — сказала участница флешмоба Валентина.

В тематической фотозоне на танцевальной веранде все желающие могли сделать снимки внутри стилизованного экрана телевизора. Кульминацией праздника стал концерт «Ретрошлягеры», на котором творческие коллективы Дома культуры имени Лепсе исполнили песни прошлых лет.

Завершился вечер зажигательной дискотекой 80-90-х годов. Мелодии прошлых десятилетий смогли объединить разные поколения и подарить всем добрые эмоции.