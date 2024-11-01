На стадионе «Леон Арена» в Раменском развернули 40-метровый флаг России

В преддверии Дня народного единства на стадионе в Раменском прошел флешмоб, организованный Молодой Гвардией «Единой России». Несмотря на дождливую погоду, более двухсот участников вышли на поле, чтобы поддержать свою страну.

Акция прошла под аккомпанемент песен Дмитрия Фадеева и Александра Шеховцова, исполнивших композиции «Время хороших людей» и «Вперед, Россия». Основным моментом флешмоба стало развертывание 40-метрового флага России, а также построение фразы «Мы — Россия».

Первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Ермаков, обращаясь к собравшимся, отметил важность таких мероприятий для воспитания у молодежи чувства единства и патриотизма.

«Эти акции объединяют ребят. Сегодня здесь студенты и старшеклассники раменских школ, которые вместе показывают свою любовь к Родине», — сказал заместитель секретаря местного отделения.

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