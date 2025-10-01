Флешмоб ко Дню воссоединения новых регионов с Россией прошел в Шатуре

Патриотическое мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. На территории Шатурского энергетического техникума собралось около 200 студентов и волонтеров.

Молодые люди выстроились в несколько рядов и одновременно подняли разноцветные листы бумаги в цветах российского триколора. Стоявшие в первом ряду участники держали в руках флаги новых регионов. Композиция стала символом исторического события и подчеркнула неразрывную связь и общность судьбы всех регионов России.

Директор Шатурского молодежного центра, организовавшего акцию, Александр Гуреев подчеркнул, что День воссоединения новых регионов с Россией напоминает всем жителям нашей страны о единстве, защите и праве выбирать свою судьбу. «Жители новых регионов находятся в составе единой страны, единого государства с общими законами, общим языком и общей историей», — сказал Александр Гуреев.