Флешмоб ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В Воскресенске провели патриотический флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Его организовали активисты молодежного центра «Олимпиец».

В Воскресенске отметили важную дату — День воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Референдум, на котором жители Крыма выразили свое желание стать частью России, прошел 18 марта 2014 года.

Поэтому активисты молодежного центра «Олимпиец» и учащиеся школы № 2 провели патриотический флешмоб в парке усадьбы Кривякино. В мероприятии приняли участие около 40 человек.

Ребята развернули главный символ флешмоба — государственный флаг, а также построились в виде цифры 11, символизирующей годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Ранее на площади перед Дворцом культуры «Юбилейный» прошел патриотический митинг-концерт «Крым. Весна. Россия».

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