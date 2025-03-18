Флешмоб ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Воскресенске

В Воскресенске провели патриотический флешмоб в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. Его организовали активисты молодежного центра «Олимпиец».

В Воскресенске отметили важную дату — День воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Референдум, на котором жители Крыма выразили свое желание стать частью России, прошел 18 марта 2014 года.

Поэтому активисты молодежного центра «Олимпиец» и учащиеся школы № 2 провели патриотический флешмоб в парке усадьбы Кривякино. В мероприятии приняли участие около 40 человек.