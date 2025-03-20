Флешмоб ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Серпухове

Праздничные мероприятия, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошли в Серпухове. На площади Славы провели флешмоб, на котором растянули восьмиметровый государственный флаг.

Во флешмобе «Крым наш» приняли участие студенты, школьники, активисты «Молодой гвардии» и «Волонтеров Подмосковья».

Отметим, полуостров стал частью России после референдума, который прошел 18 марта 2014 года. За прошедшие годы в Крыму произошли значительные изменения благодаря государственной поддержке и инвестициям. Экономическому росту поспособствовали развитая инфраструктура, новые социальные объекты, увеличение туристического потока и строительство Крымского моста.

В школах городского округа Серпухов провели тематические классные часы, викторины, конкурсы стихов, песен и рисунков, а во Дворце культуры «Россия» — праздничный концерт «Крымская весна».