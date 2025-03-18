Флешмоб ко Дню воссоединения Крыма с Россией прошел в Лобне

Представители молодежных организаций в Лобне организовали патриотический флешмоб ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Его главным символом стал государственный флаг.

В мероприятии «Россия-Крым-Единство» приняли участие более 200 человек — юнармейцы, кадеты, молодогвардейцы и волонтеры. Они пришли в Центральный парк культуры и отдыха, чтобы поздравить всех с праздником, поддержать и показать, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России.

В этот день в Лобне в культурных и образовательных учреждениях прошли лекции, выставки, концерты и другие массовые мероприятия, посвященные историческому событию.

День воссоединения Крыма с Россией празднуется ежегодно 18 марта. Именно в этот день в 2014 году прошел референдум, по результатам которого жители полуострова приняли решение вступить в состав нашей страны.