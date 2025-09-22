Флешмоб ко Дню победы в Куликовской битве прошел в Коломне

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1360 году отмечается в России 21 сентября. С тех пор прошло ровно 645 лет, поэтому именно такую цифру изобразили участники флешмоба. Князь Дмитрий Донской именно в Коломне собирал войска перед походом на Куликово поле, где и состоялась знаменитая победа над войсками Мамая.

«Русские воины всегда были готовы встать на защиту родной земли. Здесь, на коломенской земле, великий князь Дмитрий Донской создал военную столицу Московского княжества, которая стала щитом для Руси», — подчеркнул руководитель аппарата «Молодой гвардии» Подмосковья Егор Балакшин.