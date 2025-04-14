Флешмоб ко Дню космонавтики прошел в торговом центре в Красногорске

Воспитанники школы танца «Про-движение» провели в Красногорске флешмоб ко Дню космонавтики. Более 200 участников исполнили в торговом центре «Красный кит» хореографические номера.

По словам директора и главного балетмейстера автономной некоммерческой организации «Школа современного танца „Про-движение“» Юлии Непомнящей, это было импровизированное выступление.

«В торговом центре мы не можем постоянно репетировать: от начала до конца с музыкой и движениями. Поэтому флешмоб стал неожиданностью для гостей и для арендодателей», — пояснила она.

Танцоры заняли все пять этажей торгового центра. По словам юных артистов, сложнее всего было подстроиться под акустику большого пространства, но ребята справились.

«Мы друг другу помогаем, мы помогаем нашему педагогу следить за маленькими детишками, которые тоже принимали сегодня участие», — поделились участницы Школы современного танца «Про-движение» Виктория Нестерова и Мария Беликова.

Еще одна воспитанница школы Валерия Стулова отметила, что их обучают очень хорошие педагоги.

«Я хочу стать танцовщицей, потому что все на тебя восхищенно смотрят», — поделилась участница проекта.

Стоит отметить, что костюмы для выступления помогали готовить сами юные артисты. Кроме того, в день флешмоба, 12 апреля, школа отметила 22 года со дня основания.