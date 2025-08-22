Флешмоб ко Дню государственного флага прошел в Павловском Посаде

Перед собравшимися выступили муниципальный депутат Наталья Золина. Участники развернули 10-метровый флаг, а затем раздали символические ленты-триколоры.

«Флаг — это не просто символ, это наша история, наши победы, наша гордость. Под этим знаменем мы строим будущее, воспитываем детей, развиваем наш родной округ, славимся традициями, в том числе знаменитыми павловопосадскими платками, которые стали частью культурного кода России» — поздравил с Днем государственного флага РФ глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.