Флешмоб ко Дню государственного флага прошел в Дмитрове

Воспитанники молодежного центра «Квартал» в Дмитрове провели флешмоб ко Дню государственного флага России. В нем приняли участие волонтеры Подмосковья и активисты «Движения первых».

В мероприятие вовлекли около сотни ребят. Флешмоб провели на площадке перед «Кварталом». Триколор в руках волонтеров Подмосковья и активистов «Движения Первых» стал зримым символом национальной гордости и сплоченности.

«Подобные акции, исходящие от самой души нашей молодежи, вызывают искреннюю радость. Молодые люди проявляют активную гражданскую позицию и глубокое уважение к государственной символике. Особенно важно, что они становятся инициаторами и организаторами таких ярких событий», — прокомментировал врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В конце участники сделали фотографию на память.