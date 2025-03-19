Флешмоб к годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел в Чехове

На площади у дворца культуры «Дружба» в Чехове состоялся флешмоб, посвященный 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. Более сотни горожан приняли участие в акции.

18 марта 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал договор о вхождении Крымского полуострова в состав нашей страны.

В красочном представлении, посвященном этому историческому событию, приняли участие представители местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, творческие коллективы Чехова, волонтеры Подмосковья, студенты Московского финансово-юридического университета, члены местного отделения «Движения первых» и активные жители округа.

«Участники флешмоба выразили свою поддержку историческому решению о вхождении Крыма в состав Российской Федерации и в очередной раз продемонстрировали единство нашего народа», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Мероприятие было направлено на сохранение исторического и культурного наследия России и содействие патриотическому воспитанию молодежи.