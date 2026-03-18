Флешмоб к годовщине присоединения Крыма к России прошел в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске отметили двенадцатую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Там состоялась праздничная программа, приуроченная к Всероссийской акции «Из Крыма и Севастополя с любовью».

Главным событием торжеств стал массовый флешмоб. Под музыку участники закружились в вальсе, что, по замыслу организаторов, символизировало единство и общую историческую судьбу. Ключевым символом действа стал большой флаг России, который развернули активисты.

Для гостей праздника волонтеры подготовили памятные сувениры. Желающим вручали ленточки в цветах государственного триколора, которые стали знаком сопричастности к торжеству и уважения к общим ценностям.

Акция «Из Крыма и Севастополя с любовью» призвана напомнить о важности исторической справедливости и единства России. Мероприятие в Воскресенске стало еще одним свидетельством неразрывной связи поколений и народов.