Флешмоб к 35-летию МЧС России прошел в Коломне

Педагоги «Центра детского творчества» в Коломне организовали патриотический флешмоб к 35-летию МЧС России. Мероприятие провели на стадионе «Авангард».

Школьники записали видеоролик, в котором выразили признательность спасателям и пожарным.

«Сотрудники МЧС действительно заслуживают уважения и благодарности. Ведь их работа связана с риском и требует мужества, профессионализма и самоотверженности. Они ежедневно спасают жизни людей, помогая в чрезвычайных ситуациях. Мы гордимся нашими спасателями!» — сказала педагог дополнительного образования «Центра детского творчества» Алена Дегтярева.

В мероприятии приняли участие воспитанники гимназии № 2 «Квантор» и одиннадцатиклассники гимназии № 9. Они познакомились с работой спасателя изнутри. Специалисты пожарно-спасательной части продемонстрировали оборудование в автомобиле и объяснили назначение аварийно-спасательного инструмента.

Отметим, на протяжении 35 лет сотрудники МЧС добиваются снижения количества происшествий и пожаров, оправдывают доверие тех, кто нуждается в помощи, отдают все свои силы и знания самому благородному делу — сохранению жизней людей.