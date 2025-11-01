Флешмоб «Хоровод дружбы» прошел в Балашихе

Мероприятие, посвященное Дню народного единства, прошло на площади у Ледового дворца «Арена Балашиха». В числе участников был Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев, а также активисты и жители городского округа.

Торжественная часть началась с исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Затем участники водили хоровод — символ единства и сплоченности народа.

«Сегодня мы проводим это мероприятие в честь великого праздника. Испокон веков враги пытались завоевать нашу землю, но мы не допустили этого, так как народ был един. Наша страна большая и многонациональная, мы одна большая сила», — подчеркнул Иван Клещерев.

Для гостей праздника была подготовлена насыщенная программа: выступления артистов, тематическая викторина и другие культурные мероприятия, призванные укрепить чувство патриотизма и взаимопонимания среди жителей.

День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября, символизирует сплоченность и силу российского народа. В этот день по всей стране проходят торжественные акции и мероприятия, направленные на укрепление национального единства и любви к Родине.