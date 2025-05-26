Флейтистки из Фрязина выступили на международном фестивале

Юные флейтистки из представили округ на 30-м Международном фестивале-конкурсе «Славянские встречи». В результате участия в музыкальном состязании, фрязинские музыканты завоевали сразу несколько призовых мест.
По итогам фестиваля Анастасия Попова стала лауреатом третьей степени. Кроме того, Анастасия Попова в дуэте с Марией Авдеевой завоевали звание лауреатов второй степени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.
«Высоких результатов фрязинские флейтистки добились благодаря профессиональной подготовке и самоотверженному труду своих талантливых преподавателей — Александры Поповой и Татьяны Обрезан. Благодаря вашему таланту и терпению наши юные музыканты уже не первый раз блистают на международной сцене!», — сообщили в пресс-службе администрации городского округа Фрязино.
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