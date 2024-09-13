Флейтистка из Воскресенска Арина Залесина пройдет обучение в центре «Сириус»

Ученица Воскресенской детской школы искусств № 5 Арина Залесина прошла конкурсный отбор на обучение в образовательный центр «Сириус» в Сочи. Юная флейтистка участвует в интенсивной образовательной программе «Музыкально-исполнительское искусство».

Она направлена на развитие профессиональных навыков сольного инструментального исполнения для талантливых молодых музыкантов. Программа длится 24 дня и включает занятия с преподавателями ведущих музыкальных вузов страны, творческие встречи, лекции и мастер-классы.

В ходе интенсивного индивидуального обучения участники программы приобретут ценные знания и навыки работы с музыкальным материалом, расширят свои творческие возможности через занятия по композиции, сценическому движению и актерскому мастерству. Они также смогут продемонстрировать свои достижения на академических концертах и мероприятиях, посвященных собственным сочинениям.

Следует отметить, что в Воскресенске Арина обучается под руководством Николая Князькова, чьи ученики успешно выступают на престижных сценах России.

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