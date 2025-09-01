Флажки и светоотражающие браслеты раздали детям в День знаний в Подольске

Более 40 флажков и 80 светоотражающих браслетов раздали сотрудники «Подольского троллейбуса» в День знаний 1 сентября. Акция направлена на повышение безопасности дорожного движения.

Школьникам и их родителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Это особенно актуально в начале учебного года, когда дети возвращаются к привычному маршруту дом — школа — дом.

Сотрудники «Подольского троллейбуса» подготовили и раздали пешеходам браслеты, которые можно носить на руке или прикрепить к рюкзаку. Они необходимы в темное время суток, так как позволяют сделать пешехода более заметным для водителей.

Директор МУП «Подольский троллейбус» Вадим Быков отметил, что безопасность пассажиров и всех участников дорожного движения в приоритете. В День знаний он еще раз призвал родителей и детей быть внимательнее на дорогах.