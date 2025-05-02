Флагами и световыми консолями украсят улицы в Подольске ко Дню Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне улицы и общественные пространства в городском округе Подольск украсят 676 консолями. На 23 ключевых локациях установят арт-объекты и флаги.

Большую часть праздничного оформления составляют световые консоли. Рабочие уже установили 296 таких устройств. Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Подольский комбинат благоустройства» в ближайшее время добавят еще 380 элементов. Световые консоли украсят главные улицы: Орджоникидзе, Большую Серпуховскую, Свердлова и Академика Доллежаля.

Отдельное внимание уделят и оформлению мемориальных комплексов и значимых пространств Подольска. Так, у памятника «Возвращение с Победой» в поселке Дубровицы и у стелы на бульваре 65-летия Победы разместят праздничные флаги. Арт-объекты «Красная звезда» установят в сквере Поколений и у здания администрации.

Помимо этого, украсят и пять стел на въезде в городской округ Подольск. Там поставят баннеры с изображением георгиевской ленты. В деревне Бородино планируют установить баннер «Гордимся Победой» и девятиметровый флажный костер. Стелу «Подольск» на Южном обходе украсят тематическим баннером размером три на пять метров.