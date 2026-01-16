Флаг коломенского музея совершил путешествие в Антарктиду

пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: пресс-служба администрации городского округа Коломна

Флаг Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» достиг Антарктиды. Доставила знамя на самый холодный материк Земли участник коломенского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Наталья Груздова.

Арктика и Антарктика стали для Натальи Груздовой любовью на всю жизнь и сыграли ключевую роль в направлении творчества художника. Наталья Груздова неоднократно принимала участие в экспедиционных круизах на судах ледового класса в Арктику и Антарктику, к архипелагу Земля Франца-Иосифа и к Южным Шетландским островам.

«Напомним, что этим летом флаг Коломенской картинной галереи „Дом Озерова“ достиг Северного полюса на борту российского атомного ледокола „50 лет Победы“. Теперь мы с гордостью можем заявить: наш флаг побывал на обеих крайних точках планеты. Это уникальное достижение, которое навсегда войдет в летопись нашего музея», — отметили в Коломенской картинной галерее.

Наталья Груздова 14 января поделилась с «Домом Озерова» кадрами, которые сделаны у подножия вулкана Браун Блафф на Табарском полуострове в северной Антарктиде. Одна из главных достопримечательностей вулкана — живая природа. Здесь обитает около 20 000 пар пингвинов Адели, а также несколько сотен пингвинов Генту.

