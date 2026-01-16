Флаг коломенского музея совершил путешествие в Антарктиду

Арктика и Антарктика стали для Натальи Груздовой любовью на всю жизнь и сыграли ключевую роль в направлении творчества художника. Наталья Груздова неоднократно принимала участие в экспедиционных круизах на судах ледового класса в Арктику и Антарктику, к архипелагу Земля Франца-Иосифа и к Южным Шетландским островам.

«Напомним, что этим летом флаг Коломенской картинной галереи „Дом Озерова“ достиг Северного полюса на борту российского атомного ледокола „50 лет Победы“. Теперь мы с гордостью можем заявить: наш флаг побывал на обеих крайних точках планеты. Это уникальное достижение, которое навсегда войдет в летопись нашего музея», — отметили в Коломенской картинной галерее.

Наталья Груздова 14 января поделилась с «Домом Озерова» кадрами, которые сделаны у подножия вулкана Браун Блафф на Табарском полуострове в северной Антарктиде. Одна из главных достопримечательностей вулкана — живая природа. Здесь обитает около 20 000 пар пингвинов Адели, а также несколько сотен пингвинов Генту.