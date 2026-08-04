ФК «Солнечногорск» сыграл с «Долгопрудным» в матче областного чемпионата

1 августа на стадионе «Металлург» прошел матч 14-го тура чемпионата Московской области по футболу в Лиге А между командами «Солнечногорск» и «Долгопрудный». Эта игра открыла второй круг турнира.

Во втором тайме со счетом 2:1 вперед вышел ФК «Солнечногорск», но в последние минуты матча счет сравнялся. За команду Солнечногорска голы забили Руслан Шаповалов и Яков Кулябин. Мероприятие провели при поддержке партийного проекта «Единой России» «Выбор сильных».

«Поединок выдался ярким и насыщенным, соперники были достойны друг друга и завершили встречу при равном счете. Приходите на следующий матч, чтобы вместе с командой прожить еще один захватывающий футбольный вечер. Уверена, что с такой поддержкой трибун нашему коллективу по плечу любые соперники!», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Следующий матч ФК «Солнечногорск» сыграет 8 августа в 16:00 на стадионе «Металлург». Соперником станет лидер сезона — ФК «Домодедово». У солнечногорцев впереди еще 13 игр.