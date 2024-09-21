ФК «Котельники» победил в 15-м туре первенства по футболу среди мужских команд

Клубы «Котельники» и «Красково» встретились на поле в рамках 15-го тура открытого первенства по футболу среди мужских команд. По итогам игры победила команда из Котельников.

Футболисты из Котельников из-за проблем с составом начали матч в меньшем составе. В результате за первую половину тайма они пропустили три гола. Его завершили со счетом 3:0 в пользу команды «Красково».

Второй тайм стартовал со стремительного дубля опытного бомбардира Александра Никифорова. На 80 минуте игры он сделал скидку головой на дальнюю штангу и Григорий Болгар сравнял счет. Максим Кузнецов на 86 минуте ушел в контратаку и оказался один на один с вратарем.

Спортсмены из Котельников отстояли победный результат.

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