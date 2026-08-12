Физкультурный центр «Гвардия» открыли после капремонта в Волоколамске

Еще одна современная площадка для тренировок и соревнований появилась у спортсменов Волоколамского округа. 11 августа после масштабного капитального ремонта открыли физкультурный центр «Гвардия».

В построенном в 1976 году здании заменили кровлю, окна, системы отопления и вентиляции, смонтировали систему видеонаблюдения. В зале уложили профессиональный паркет, который подходит для проведения соревнований высокого уровня. Строители также возвели новую газовую котельную, выполнили внутреннюю и внешнюю отделку, закупили необходимый инвентарь. Работы по реконструкции финансировались из бюджета Волоколамского округа.

Церемонию открытия центра посетили почетные гости — депутат Государственной думы Сергей Колунов, депутаты Московской областной думы Владимир Вшивцев и Игорь Власов. Они пожелали юным спортсменам новых достижений, ярких побед и успехов на выбранном пути.

«Надеюсь, что здесь еще не раз прозвучат имена новых талантливых спортсменов, появятся личные и командные рекорды, а первые детские победы со временем перерастут в большие достижения. Уже сегодня среди наших юных футболистов есть перспективные ребята, которые показывают хорошие результаты и стремятся двигаться дальше. Наша задача — дать им для этого все возможности» — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.