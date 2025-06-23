Физкультурный комплекс в Серебряных Прудах временно закрыли

С целью повышения качества обслуживания и обеспечения безопасности посетителей, физкультурно-оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея Фирсова, расположенный на улице Петра Романова в Серебряных Прудах, временно закрыт для посещения до 29 июня. Данное решение обусловлено необходимостью проведения комплекса плановых работ.

Как сообщили представители администрации комплекса, в период временного закрытия будут проводиться косметический ремонт помещений, замена и техническое обслуживание технологического оборудования, включая системы вентиляции и кондиционирования, а также обновление спортивного инвентаря.

Альтернативным вариантом для любителей активного образа жизни станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Волна», который продолжит свою работу в обычном режиме. После завершения запланированных мероприятий комплекс вновь откроет свои двери для посетителей, предлагая обновленные и улучшенные условия для занятий спортом и активного отдыха.