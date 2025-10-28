Физкультурный комплекс в микрорайоне Катюшки в Лобне построят до конца года

В микрорайоне Катюшки в Лобне продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работы идут как внутри здания, так и на прилегающей территории.

Сейчас строители укладывают плитку на пол и стены, монтируют гипсокартонные и аквапанельные перегородки, а также ведут установку инженерных сетей. В чашах бассейнов почти завершили стяжку и штукатурку стен, скоро начнется гидроизоляция.

Площадь будущего комплекса превысит три тысячи квадратных метров. В нем появятся два бассейна, тренажерный зал, кафе, душевые и раздевалки, а также медицинский блок. Рядом обустроят парковку, тротуары, зоны отдыха и зеленые насаждения.

Завершить строительство планируют до конца 2025 года. В Минстройкомплекса Подмосковья уточнили, что новый ФОК станет важным центром для занятий спортом и активного отдыха жителей Лобни.