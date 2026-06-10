Физкультурный комплекс «Старый городок» в Одинцове отремонтируют к 1 сентября

На Школьной улице в Одинцове продолжается капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса — спортивной школы «Старый городок». Строительная готовность объекта составила уже 80%.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Их финансируют из бюджета Подмосковья.

«На объекте ведутся работы по монтажу инженерных коммуникаций, кровельные и фасадные работы, устройство перегородок, штукатурка стен. Общая стройготовность по всем видам работ составляет 80%», — отметили в Министерстве строительного комплекса региона.

Внутри школы площадью почти две тысячи квадратных метров уложат новые полы и потолки, проведут отделку, установят современные оборудование и мебель.

Ремонт планируют завершить к 1 сентября.