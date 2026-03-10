Физкультурный комплекс с ледовой ареной построят в Кашире в этом году

В Кашире продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с крытой ледовой ареной. Новый спортивный объект возводят на Парковой улице.

Сейчас на площадке выполняют монолитные работы — специалисты приступили к устройству фундаментной плиты здания. Также они выполняют ее армирование, монолитные работы и прокладывают систему ливневой канализации.

На стройплощадке работают 36 человек и семь единиц специализированной техники. Общая готовность объекта оценивается почти в 7%.

Согласно проекту, двухэтажное здание комплекса займет площадь более пяти тысяч квадратных метров. В структуру войдут несколько функциональных зон: входная группа, ледовая арена, помещения для технической подготовки хоккеистов, а также блок обслуживания спортсменов, включая медицинские кабинеты.

Территорию вокруг комплекса благоустроят: там появятся подъездные дороги и пешеходные дорожки, зоны отдыха, а также деревья и кустарники.

Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Семья».

Завершить основные строительные работы планируется до конца года.

После ввода спортивного комплекса в эксплуатацию он сможет принимать свыше 300 посетителей за одну смену.