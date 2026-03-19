Физкультурный комплекс с ледовой ареной построят в Кашире в 2027 году
В Кашире возводят физкультурно-оздоровительный комплекс. Процесс контролируют инспекторы Главгосстройнадзора Московской области.
Возведение двухэтажного здания площадью около пяти тысяч квадратных метров началось в прошлом году.
Там разместят крытый каток для тренировок хоккеистов. Кроме того, на лед смогут выходить все желающие.
Здание разделят на три блока — входную группу, ледовую арену и административные помещения.
Сейчас на площадке продолжаются земляные работы и монтаж несущих железо-бетонных конструкций. Работы проводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».
Их завершение запланировано на весну 2027 года.