Физкультурный комплекс с ледовой ареной построят в Кашире в 2027 году

Возведение двухэтажного здания площадью около пяти тысяч квадратных метров началось в прошлом году.

Там разместят крытый каток для тренировок хоккеистов. Кроме того, на лед смогут выходить все желающие.

Здание разделят на три блока — входную группу, ледовую арену и административные помещения.

Сейчас на площадке продолжаются земляные работы и монтаж несущих железо-бетонных конструкций. Работы проводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Их завершение запланировано на весну 2027 года.